Самолет турецкого министра совершил экстренною посадку

2018-01-06 16:19 | www.oxu.az | 6
Самолет турецкого министра окружающей среды и урбанизации Турции Мехмета Озхасеки совершил экстренную посадку в аэропорту провинции Коджаэли из-за опасности возникновения пожара в кабине пилота.
Как передает Oxu.Az, об этом пишут в субботу турецкие СМИ.
Сообщается, что причиной экстренней посадки стало задымление в кабине пилота.
Также сообщается, что задымление началось, после того как самолет министра вылетел из аэропорта имена Сабиха Гекчена.
О других деталях инцидента не сообщается.