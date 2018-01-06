Самолет турецкого министра совершил экстренною посадку

2018-01-06 16:19 | www.oxu.az | 6

Самолет турецкого министра окружающей среды и урбанизации Турции Мехмета Озхасеки совершил экстренную посадку в аэропорту провинции Коджаэли из-за опасности возникновения пожара в кабине пилота.

Как передает Oxu.Az, об этом пишут в субботу турецкие СМИ.

Сообщается, что причиной экстренней посадки стало задымление в кабине пилота.

Также сообщается, что задымление началось, после того как самолет министра вылетел из аэропорта имена Сабиха Гекчена.

О других деталях инцидента не сообщается.

A.M.

