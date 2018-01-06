Нурсултан Назарбаев о стратегическом партнерстве с Китаем

2018-01-06 16:34 | www.trend.az | 6

Благодаря последовательному и доверительному взаимодействию с председателем КНР Си Цзиньпином отношения Китая и Казахстана приобрели качество всестороннего стратегического партнерства. Об этом говорится в опубликованной накануне книге президента Казахстана Нурсултана Назарбаева "Эра независимости".

Книга опубликована на официальном сайте казахстанского лидера. В ней говорится, что Казахстан неизменно придает большое значение развитию стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой.

"Я всегда исходил из того, что наши страны - соседи на века, а потому и впредь будут важными стратегическими партнерами", - пишет Назарбаев.

Он назвал Китай и Казахстан добрыми соседями, надежными друзьями и конструктивными партнерами в экономическом, политическом плане.

Президент Казахстана отметил, что благодаря конструктивной позиции политических лидеров началась работа по сопряжению казахстанской программы "Нурлы жол" (Светлый путь) с инициативой "Экономический пояс Шелкового пути", в первую очередь, в сферах транспорта, промышленности, экспорта сельхозпродукции в Китай.