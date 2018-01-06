Турция призвала Германию преодолеть проблемы между странами путем диалога

2018-01-06 16:41 | www.trend.az | 6

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу признал, что в отношениях Анкары и Берлина возникли проблемы, и отметил желание обеих сторон преодолеть трудности путем диалога, сообщает РИА Новости.

"Да есть различия, появились проблемы, даже напряженность и эскалация, однако мы придерживаемся единого мнения, и разделяем общее желание преодолеть эти различия и напряженность с помощью диалога", — заявил турецкий министр в ходе совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем.

Встреча политиков прошла в Госларе, родном городе Габриэля. Трансляцию пресс-конференции вело немецкое подразделение телеканала RT.

Чавушоглу отметил, что точки зрения двух стран сходятся не во всех вопросах. В качестве примера он назвал переговоры о вступлении Турции в Евросоюз. Тем не менее, по его мнению, в данной ситуации можно достичь взаимовыгодного исхода для всех сторон.

В заключение турецкий дипломат добавил, что обе страны хотят "вернуть отношения на правильный путь, и даже улучшить их". Чавушоглу заявил, что был бы рад вскоре принять Габриэля в Турции.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года: Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары, и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.