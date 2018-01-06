Врачи Астаны прооперировали дельфиненка, проглотившего надувной мяч

2018-01-06 16:51 | www.trend.az | 7

Врачи медицинского центра в столице Казахстана спасли дельфина, сделав ему эндоскопическую операцию прямо в дельфинарии, сообщает ТАСС.

"Двухлетний дельфиненок прокусил и проглотил часть надувного мяча. Несколько дней он отказывался от еды, игры, не давался в руки тренерам. Работники дельфинария забили тревогу и обратились к медикам. Сообщение было опубликовано в корпоративном чате врачей-эндоскопистов", - рассказали в пресс-службе Больницы медицинского центра управления делами президента Казахстана.

Врачи президентской клиники увидели это сообщение, и решили помочь. Они провели консилиум, нашли в медицинской литературе подобные случаи, изучили особенности строения пищеварительной системы дельфина. Его решили обследовать в самом дельфинарии, для этого медики привезли с собой необходимое оборудование.