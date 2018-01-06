В освобожденном селе Джоджуг Марджанлы найдено и обезврежено 166 мин - агентство

2018-01-06 16:55 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района обнаружено 26 противопехотных и 140 противотанковых мин, говорится в сообщении Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) по итогам деятельности за 2017 год.

Операции по очистке, проведенные ANAMA в этом селе с 25 января по 3 июля 2017 года, завершены. В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов была расчищена территория, предназначенная для строительства на первом этапе 50, а затем еще 100 жилых домов, а также автомобильные дороги, пастбища и посевные площади, используемые для нужд сельского хозяйства.

Операции по расчистке продолжались 126 дней: за этот период была обследована территория в 4 590 878 квадратных метров.