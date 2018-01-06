В Баку врач клиники подвергся шантажу

2018-01-06 17:29 | www.oxu.az | 6

В Баку врач Женского медицинского центра стал жертвой шантажа и вымогательства. Сотрудники 25-го отделения полиции Низаминского района пытаются выявить и задержать вымогателя, коей является женщина по предполагаемому имени Шабнам.

Об этом Oxu.Az, сообщили в Управлении полиции Низаминского района.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье (вымогательство путем угроз) уголовного кодекса АР.

Известно, что жертвой преступления стала сотрудница женского лечебного центра Rentgen Зарифа Маилова, 1959 года рождения.

Женщина заявила следствию, что Шабнам шантажировала ее на протяжении долгого времени -2 месяцев. Это происходило в октябре-ноябре поошлого года. Злоумышленница грозилась опозорить Маилову испортить ей имидж врача. В итоге мошенница вынудила доктора отдать ей 560 манатов.

Однако Маилова сообщила об этом полиции 22 декабря, а уже 5 января по факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас следствие выясняет обстоятельства, при которых врач лишился своих денег.

Ульви Керимов

