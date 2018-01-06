В Тертере была найдена граната

2018-01-06 17:45 | www.apa.az | 8

Из Центра Управления в кризисных ситуациях МЧС и службы «102» МВД в Агентство поступила информация об обнаружении на территории села Юхары Гарадаглы Тертерского района одной гранаты.

Как сообщили АПА в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), на место незамедлительно была направлена специальная мобильная оперативная группа быстрого реагирования.

Специалистами Агентства был осмотрен 1 дом и придомовая территория. В результате проведенных незамедлительных оперативно-поисковых мероприятий была обнаружена одна граната F-1, которая была изъята и доставлена для обезвреживания в центр уничтожения Агентства.

Были проведены осмотры на территории площадью 500 кв.м. от места обнаружения гранаты. Других опасных веществ и устройств обнаружено не было.