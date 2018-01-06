Президент Ильхам Алиев выделил 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Хачмазском районе

2018-01-06 18:26 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Чархы-Галаган-Гаджилар-Халыгоба-Саяд-Мамедханлы Хачмазского района.

В распоряжении отмечается, что в целях строительства автомобильной дороги Чархы-Галаган-Гаджилар-Ханлыгоба-Саяд-Мамедханлы, соединяющей 8 населенных пунктов с населением восемь тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений госбюджета Азербайджана на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству «Азербайджанские автомобильные дороги» выделяется 10,1 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

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