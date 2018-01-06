В Баку перевернулся пассажирский автобус, есть потерпевшие - ОБНОВЛЕНО

2018-01-06 18:38 | www.apa.az | 6

Объявлено количество людей, пострадавших в результате крушения пассажирского автобуса в Баку.

Как сообщает АПА, в результате инцидента пострадали 14 человек, двое из которых – малолетние.

Пострадавшие госпитализированы в Городскую больницу №3, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

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18:08

В Баку перевернулся пассажирский автобус.

Как сообщает АПА, происшествие зарегистрировано на Зыхском шоссе. В результате съезда маршрутного автобус №175 в овраг пассажиры получили травмы. Пострадавшие на машине скорой медицинской помощи были доставлены в больницу.

Причиной ДТП стало превышение скоростного режима водителем автобуса.

По факту ведется расследование.