В Баку перевернулся пассажирский автобус, есть потерпевшие - ОБНОВЛЕНО

2018-01-06 18:38 | www.apa.az | 6
Объявлено количество людей, пострадавших в результате крушения пассажирского автобуса в Баку.
Как сообщает АПА, в результате инцидента пострадали 14 человек, двое из которых – малолетние.
Пострадавшие госпитализированы в Городскую больницу №3, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
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18:08
В Баку перевернулся пассажирский автобус.
Как сообщает АПА, происшествие зарегистрировано на Зыхском шоссе. В результате съезда маршрутного автобус №175 в овраг пассажиры получили травмы. Пострадавшие на машине скорой медицинской помощи были доставлены в больницу.
Причиной ДТП стало превышение скоростного режима водителем автобуса.
По факту ведется расследование.