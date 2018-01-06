В Шеки грузовой автомобиль переехал через 70-летнюю женщину

2018-01-06 19:01 | www.apa.az | 6

В Шеки произошло ДТП со смертельных исходом.

Как сообщает Шеки-Закаталинское бюро АПА, сегодня днем по улице Махмуда Алиева город Шеки водитель Ахмедов Эльшад Аладдин оглу на принадлежащем производственному объединению жилищно-коммунального хозяйства города автомобиле для вывоза мусора марки «Jaq» (99 JA 059) сбил Абдуллаеву Сакину Нурмамед гызы (1948 г.р.).

С. Абдуллаев находилась сзади машины и намеревалась выкинуть в нее пакеты с мусором. Водитель, не увидев ее, поехал задним ходом, в результате чего грузовой автомобиль проехался по 70-летней С.Абдуллаевой. От полученных травм женщина скончалась на месте.

По факту в Шекинском районно-городском отделе полиции ведется расследование.