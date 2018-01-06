Выделены средства на строительство дороги в Хачмазе

2018-01-06 19:12 | www.oxu.az | 6

Президент Ильхам подписал распоряжение в связи со строительством автомобильной дороги Чархы-Галаган-Гаджилар-Ханлыгоба-Саяд-Мамедханлы.

Как сообщает Oxu.Az, согласно распоряжению в целях строительства автомобильной дороги Чархы-Галаган-Гаджилар-Ханлыгоба-Саяд-Мамедханлы, соединяющей 8 населенных пунктов с населением восемь тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог выделит Государственное агентство «Азербайджанские автомобильные дороги» в сумме 10,1 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Э.А.

