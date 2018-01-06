Азербайджанский язык включили в группу языков, сложных для изучения

2018-01-06 19:30 | www.oxu.az | 7

Институт зарубежной службы (FSI) составил список языков, сгруппированных по показателю приблизительного времени, необходимого для его изучения носителем английского языка.

Как сообщает Oxu.Az, азербайджанский язык попал в четвертую категорию, как один из самых сложных языков мира для англоговорящей аудитории.

Составители списка ранжировали 61 язык народов мира по пяти категориям в зависимости от длительности обучения.

Согласно исследованию, в категорию I включены 10 языков, имеющих родство с английским. На их изучение потребуется 23-24 недели. Это - африкаанс (диалект нидерландского), норвежский, фламандский, датский, португальский, румынский, испанский, шведский, французский и итальянский.

В качестве единственного языка категории II указан немецкий язык, признанный достаточно легким для англоязычной публики (30 недель обучения).

В категории III собраны 3 языка. Эксперты считают, что за 36 недель англичане и американцы смогут обучиться индонезийскому, малайскому и суахили.

В четвертую группу сложных языков (44 недели изучения) попали азербайджанский, турецкий, русский, украинский, сербский, финский, грузинский, армянский и т.д. (всего свыше 40 языков).

И, наконец, категория V собрала пять языков, которые исключительно трудны для носителей английского языка. Среди них два китайских диалекта, а также арабский, японский и корейский языки. Желающим выучить один из них потребуется 88 недель или 2200 часов.

Отметим, что эксперты проанализировали 61 язык народов мира.

Э.А.

