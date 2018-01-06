Бакинские полицейские поймали группу, в которой промышляла юная девушка

2018-01-06 19:31 | www.oxu.az | 8

Сотрудники 16-го отделения полиции Наримановского района в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий обезвредили преступную группировку, в составе которой одна несовершеннолетняя девушка. Группа промышляла кражами.

Об этом сообщили Oxu.Az в Управлении полиции Наримановского района.

Пока известны два случая краж, совершенных в праздничные новогодние дни, когда жертвами стали владельцы компании и магазина Заур Амирасланов и Орхан Салахов.

По предварительным данным, задержаны ранее судимый житель Агдамского района Аскеров Горхмаз Сахиб оглу, 1994 года рождения и несовершеннолетние -17-летняя Тунзаля Гусейнова и 16-летний Самед Панахов.

Ведется проверка на предмет причастности задержанных к другим имущественным преступлениям. Отметим, что организатор группы Аскеров ранее был судим по статьям 128, 177 и 322 Уголовного кодекса.

Ульви Керимов

