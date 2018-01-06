Среди раненых в результате ДТП в Баку три ребенка - источник (Обновлено)

2018-01-06 19:34 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Из 12 раненых в результате ДТП на Зыхском шоссе пятеро прошли обследование и были отпущены домой на амбулаторное лечение. Об этом Trend сообщил главный врач Городской клинической больницы №3 Фикрет Зейналов.

По его словам, остальные семь человек находятся в больнице и проходят обследование.

19:15 (GMT+4) БАКУ /Trend/ - В результате ДТП с участием пассажирского автобуса, произошедшем на Зыхском шоссе Сураханского района города Баку 12 человек получили ранения, среди них 3 ребенка.