Жену Павленского выпустили из французской тюрьмы

2018-01-06 20:23 | www.oxu.az | 6

Гражданскую супругу художника-акциониста Петра Павленского Оксану Шалыгину освободили из тюрьмы во Франции.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщила в Facebook их адвокат Доминик Байройтер Минков.

«Место художника — где угодно, но не в тюрьме. Оксана Шалыгина освобождена», — написала она.

Павленский и Шалыгина были задержаны в Париже в октябре 2017 года после того, как художник поджег вход в здание филиала Banque de France, расположенного на площади Бастилии. По данным местных СМИ, супруга также была причастна к произошедшему.

Во Франции умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности, поставивший под угрозу жизни людей, наказывается сроком до 10 лет тюремного заключения и штрафом до 150 тысяч евро, передает ТАСС. По указанию прокуратуры эксперты французской полиции провели психиатрическую экспертизу акциониста, и та показала, что он вменяем. Разгневанные французы потребовали вернуть Павленского обратно в Россию, но художник с супругой в итоге были были арестованы.

Акционист с женой и двумя дочерьми покинул родину в середине января прошлого года, в мае они получили временное убежище во Франции. Причиной эмиграции Павленский назвал то, что его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы «Театра.doc».

В июне 2016-го художника признали виновным в порче объекта культурного наследия — двери здания ФСБ на Лубянке, которую он поджег в ноябре 2015 года. В качестве наказания ему назначили только штраф в размере 500 тысяч рублей, а также компенсацию ущерба в размере 481 тысячи рублей. В своем видеоблоге Павленский пояснил, что горящая дверь Лубянки — «это перчатка, которую бросает общество в лицо террористической угрозе».

В октябре 2014 года Павленский отрезал себе мочку уха на крыше Института имени Сербского. В ноябре 2013-го он прибил мошонку к брусчатке Красной площади.

В конце 2016 года в Германии вышел в прокат фильм «Павленский. Человек и власть», снятый уроженкой Омской области Иреной Лангеман. Лента рассказывает о противостоянии художника и системы.

Э.А.

