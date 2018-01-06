Трамп: Я гений

2018-01-06 20:37 | www.oxu.az | 6

Президент США Дональд Трамп в субботу в своем Twitter заявил, что после доказанной несостоятельности теории его сговора с Россией оппоненты начали ставить под сомнение его "величайший актив" - умственные способности.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

"Теперь, когда спустя год активного разбирательства было доказано, что российский сговор был тотальным обманом американской публики, демократы и их подпевалы, ведущие лживые СМИ, достали старое руководство по Рональду Рейгану и стали кричать о психической стабильности и интеллекте", - написал американский лидер.

"На протяжении всей моей жизни двумя моими величайшими активами были психическая устойчивость и настоящий ум", - продолжил он, напомнив, что его соперница на прошлых президентских выборах от демократов, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, активно пыталась разыгрывать эту тему, но "погорела". "Я прошел путь от очень успешного бизнесмена до ключевой звезды на ТВ и президента Соединенных Штатов (став им с первой попытки). Думаю, это говорит о том, что я не умный, а гений, очень стабильный гений!" - резюмировал Трамп.

Кроме того, президент подверг критике телеканал ABC за то, что к работе на нем вернулся журналист Брайан Росс, ранее опубликовавший некорректную информацию, освещая выдвижение обвинений в лжесвидетельстве против бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Хозяин Белого дома убежден, что Росса нужно было уволить.

В США на данный момент разгорается скандал вокруг выхода в свет книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" журналиста Майкла Вулфа. Она построена на воспоминаниях бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона, в ней содержится множество нелицеприятных сведений и комментариев о нынешней американской администрации. Сам Трамп ранее уже подверг эту книгу резкой критике, заявив, что она полна лжи и искажений.

Э.А.

