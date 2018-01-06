Тысячи иранцев вышли на митинги в поддержку властей

2018-01-06 20:42 | www.oxu.az | 6

Мирные демонстрации в Иране в поддержку правительства и в знак осуждения недавних акций протеста продолжаются второй день, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

По данным телеканала, в демонстрациях участвуют несколько тысяч человек. Демонстрации проходят по всей стране — в провинциях Тегеран и Семнан на севере, Керман на юге и Илам на западе.

Ранее агентство IRNA сообщало, что демонстрации прошли после пятничных молитв в Тегеране, а также в городах Рей, Дамаванд, Шахрияр, Пакдашт и Робаткарим в провинции Тегеран на севере страны. Участники выражали приверженность правительству страны, а также осуждали недавние акции протеста и беспорядки, которые, по их мнению, были спровоцированы «врагами страны».

Как отмечает агентство, толпа скандировала такие лозунги, как «позор тем, кто прислуживает США», «коррупционеры должны быть наказаны».

Э.А.

