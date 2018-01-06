Сирийские военные массово сдались боевикам – ВИДЕО

2018-01-06 20:46 | www.oxu.az | 5

Отряд сирийской армии, попавший в окружение возле города Хараст на северо-востоке от Дамаска, сдался боевикам.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, видеозапись публикует Telegram-канал Directorate 4, специализирующийся на обзоре деятельности террористов.

В районе действуют группировки «Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман». Им удалось превратить город и его окрестности в хорошо укрепленный оплот в Восточной Гуте. В городе также есть база бронетехники сирийской армии, однако она оказалась отрезана от снабжения по земле и находится в осаде.

Непрерывные атаки боевиков в течение последней недели привели к крупным потерям среди правительственных войск: сообщается о 100 погибших, в том числе несколько генералов и полковников. При этом сами боевики заявляют о 400 убитых противниках.

Сирийское командование готовит масштабную операцию по освобождению базы. Тем временем позиции боевиков регулярно бомбят ВВС Сирии при поддержке ВКС России.

Э.А.

