Бактрансагентство распространило информацию в связи с ДТП в Баку

2018-01-06 21:36 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство распространило информацию в связи с ДТП, произошедшем сегодня на Зыхском шоссе в Баку.

В сообщении отмечается, что сегодня примерно в 17:00 на Зыхском шоссе пассажирский автобус, следовавший по маршруту №175, с государственным номерным знаком "99-XM-581" упал в овраг. "На данным момент в связи с проишествием ведется расследование. По предварительной версии, инцидент произошел из-за неосторожности водителя", - отмечает агентство.