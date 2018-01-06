Авиарейс Нью-Йорк - Баку задерживается - AZAL

2018-01-06 22:30 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Самолет авиакомпании AZAL, выполняющий рейс Баку - Нью-Йорк (J2-101), стоит на перроне и ожидает терминала для высадки пассажиров, сообщает авиакомпания в социальной сети Facebook.

Отмечается, что данная задержка связана с неблагоприятными погодными условиями в Нью-Йорке, а также с задержкой в работе наземных служб Международного аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK).

В связи со сложившейся ситуацией, авиарейс Нью-Йорк - Баку (J2-102) задерживается.