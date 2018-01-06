Сценариста фильмов о Бонде обвинили в изнасилованиях

2018-01-06 22:42 | www.oxu.az | 6

Американский режиссер, продюсер и сценарист Пол Хаггис обвиняется в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Иски против него поступили от четырех женщин.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на euronews все они работали в сфере киноиндустрии.

По версии одной из потерпевших, в 2013 году режиссер принудил ее к оральному сексу а затем изнасиловал. Еще одна женщина утверждает, что была изнасилована Хаггисом в 1996-ом. По словам двух других, сценарист домогался их, но обеим удалось сбежать.

64-летний режиссер отрицает обвинения, при этом заявляя, что одна из истцов занималась вымогательством, требуя с него «миллионы долларов». Адвокаты Хаггисона готовят встречный иск.

Пол Хаггис – обладатель премии «Оскар», автор сценария к картинам «Столкновение», «Малышка на миллион», а также к фильмам о Джеймсе Бонде - «Казино "Рояль"» и «Квант милосердия».

Э.А.

