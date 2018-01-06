Состояние двоих пострадавших в ДТП с участием автобуса в Баку тяжелое (Обновлено 2)

2018-01-06 23:09 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В результате ДТП с участием автобуса на Зыхском шоссе Баку в Городскую клиническую больницу №3 были доставлены 15 человек, сообщили Trend в больнице.

Отмечается, что состояние двоих из них - Гурбановой Метанет (1960) и асанова Талеха тяжелое. Они были помещены в реанимационное отделение с диагнозом травмы брюшной полости.

Доставленные ранее в больницу дети, после получения помощи были отпущены на амбулаторное лечение, сказали в больнице.

Остальными пострадавшими в результате ДТП являются:

Магеррамов Эльджан (2003)

Набиева Салига (1959)

Агаева Сабира (1975)

Мамедли Айгюн (2002)

Намазов Сади (1938)

Мамедов Рустам (1964)

Теймурова Афет (1974)

Едьярова Ирина (1975)

Искандерова Айгюн (1981)