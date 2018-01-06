Состояние двоих пострадавших в ДТП с участием автобуса в Баку тяжелое (Обновлено 2)

2018-01-06 23:09 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - В результате ДТП с участием автобуса на Зыхском шоссе Баку в Городскую клиническую больницу №3 были доставлены 15 человек, сообщили Trend в больнице.
Отмечается, что состояние двоих из них - Гурбановой Метанет (1960) и асанова Талеха тяжелое. Они были помещены в реанимационное отделение с диагнозом травмы брюшной полости.
Доставленные ранее в больницу дети, после получения помощи были отпущены на амбулаторное лечение, сказали в больнице.
Остальными пострадавшими в результате ДТП являются:
Магеррамов Эльджан (2003)
Набиева Салига (1959)
Агаева Сабира (1975)
Мамедли Айгюн (2002)
Намазов Сади (1938)
Мамедов Рустам (1964)
Теймурова Афет (1974)
Едьярова Ирина (1975)
Искандерова Айгюн (1981)