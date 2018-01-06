AZ EN RU TR
azerbaijan news app
Thumbnail

Состояние двоих пострадавших в ДТП с участием автобуса в Баку тяжелое (Обновлено 2)

2018-01-06 23:09 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В результате ДТП с участием автобуса на Зыхском шоссе Баку в Городскую клиническую больницу №3 были доставлены 15 человек, сообщили Trend в больнице.

Отмечается, что состояние двоих из них - Гурбановой Метанет (1960) и асанова Талеха тяжелое. Они были помещены в реанимационное отделение с диагнозом травмы брюшной полости.

Доставленные ранее в больницу дети, после получения помощи были отпущены на амбулаторное лечение, сказали в больнице.

Остальными пострадавшими в результате ДТП являются:

Магеррамов Эльджан (2003)

Набиева Салига (1959)

Агаева Сабира (1975)

Мамедли Айгюн (2002)

Намазов Сади (1938)

Мамедов Рустам (1964)

Теймурова Афет (1974)

Едьярова Ирина (1975)

Искандерова Айгюн (1981)

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər