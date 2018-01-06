Установлены личности пострадавших при ДТП с автобусом в Баку - ОБНОВЛЕНО-2

2018-01-06 23:18 | www.apa.az | 6

Установлены личности 15 лиц, пострадавших в результате ДТП с автобусом №175 (станция метро «Хатаи» - поселок Говсан) на зыхском шоссе.

Как сообщили АПА в горбольнице №3, всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Представляем список пострадавших:

Гасанов Талех (1998 г.р.)

Гурбанова Матанат (1960 г.р.)

Магеррамов Эльджан (2003 г.р.)

Набиева Салига (1959 г.р.)

Агаева Сабира (1975 г.р.)

Мамедли Айгун (2002 г.р.)

Намазов Сади (1938 г.р.)

Мамедов Рустам (1964 г.р.)

Теймурова Афет (1974 г.р.)

Едярова Ирина (1975 г.р.)

Искендерова Айгюн (1981 г.р.)

Савгин Василий (1975 г.р.)

Гусейнли Мушвиг (1998 г.р.)

Бабаева Тахира (1936 г.р.)

Джафарова Севда (1961 г.р.)

****** 19.05

12 пострадавших в результате ДТП на Зыхском шоссе госпитализированы в больницу.

Об этом АПА сообщила директор пресс-службы Министерства здравоохранения Лия Байрамова.

Л.Байрамова сказала, что они госпитализированы в Городскую больницу №3, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

****

18:38

Объявлено количество людей, пострадавших в результате крушения пассажирского автобуса в Баку.

Как сообщает АПА, в результате инцидента пострадали 14 человек, двое из которых малолетние.

Пострадавшие госпитализированы в Городскую больницу №3, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

****

18:08

В Баку перевернулся пассажирский автобус.

Как сообщает АПА, происшествие зарегистрировано на Зыхском шоссе. В результате съезда маршрутного автобус №175 в овраг пассажиры получили травмы. Пострадавшие на машине скорой медицинской помощи были доставлены в больницу.

Причиной ДТП стало превышение скоростного режима водителем автобуса.

По факту ведется расследование.