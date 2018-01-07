БТА распространило информацию в связи с ДТП с автобусом в Баку

2018-01-07 07:52 | www.apa.az | 6

Бакинское Транспортное Агентство распространило информацию в связи с ДТП с автобусом на Зыхском шоссе в Баку, в результате которого пострадали 15 человек.

Как передает АПА, в сообщении отмечается, что 6 января около 17:00 на Зыхском шоссе пассажирский автобус №175 с номерным знаком "99-XM-581", сойдя с дороги, скатился в враг. В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование в связи с происшествием. Предположительно, инцидент произошел из-за неосторожности водителя.

В информации также отмечаестся, что согласно действующему законодательству, прием водителей на работу осуществляется со стороны самих перевозчиков, поэтому БТА не вмешивается в данный процесс: "Это и создает условия тому, что пассажирскими автобусами управляют непрофессиональные водители.

Еще раз отмечаем, что БТА придает важное значение безопасности и удобству пассажиров. Лица не соблюдающие требования в связи с безопасностью пассажиров, будут отстранены от пассажироперевозок.