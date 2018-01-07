В Венесуэле военных приставили охранять супермаркеты

2018-01-07 10:50 | www.apa.az | 7

В Венесуэле военные и сотрудники полиции охраняют вход в супермаркеты, разрешая попасть внутрь лишь ограниченному числу покупателей.

Как передает АПА со ссылкой на DW, 6 января, передал ряд информагентств, соответствующие меры приняты, в частности, в Каракасе после того, как в городе Кайкара в 460 км к югу от столицы минимум 20 магазинов были разграблены и 48 человек задержаны за незаконное присвоение торговой продукции.

По неофициальным данным, в ходе инцидентов погибли двое.

В связи с сильнейшей инфляцией и нехваткой средств в казне для закупки товаров за рубежом, в стране остро ощущается дефицит продовольствия. Кроме того, зарплаты местных жителей зачастую не позволяют им приобрести даже базовый набор продуктов.

Власти отреагировали на усиливающийся продовольственный кризис, предписав владельцам 26 сетей самых популярных супермаркетов снизить цены на ряд наименований продукции. Вслед за этим у магазинов выстроились длиннейшие очереди, для поддержания правопорядка были задействованы военнослужащие.