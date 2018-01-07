МВД Азербайджана внесло ясность в вопрос нахождения "104-летней чеченки"

2018-01-07 11:09 | www.apa.az | 6

МВД Азербайджана внесло ясность в вопрос нахождения в Гёранбойском районе "104-летней чеченки".

Как сообщил АПА глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов, 23 декабря 2017 года сотрудники полиции обнаружили на территории района в беспомощном состоянии пожилую женщину без документов.

Женщина была направлена в местную больницу для обследования. Пробыв в больнице три дня, она была после передана в бакинский приют общественного объединения "Темиз дунья". В ходе беседы с полицией, женщина отметила, что она Мадина Алиева и является уроженкой Дагестана, 1913 года рождения и чеченкой по национальности. В Чечню и Дагестан были направлены запросы со стороны МВД, однако там отметили, что у них нет зарегистрированных лиц с таким именем и годом рождения.

По данным Государственной пограничной службы Азербайджана в страну не въезжала женщина по имени Мадина Алиева. Учитывая возраст женщины и ее несвязную речь, дознаватели пришли к мнению, что у нее проблемы психологического характера.

По словам Э.Захидова, этот вопрос находится под контролем руководства МВД. В настоящее время продолжаются меры по выявлению личности женщины.

Отметим, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, прочитав новость о Мадине Алиевой, поручил навестить женщину своим представителям и оказать ей необходимую помощь, вплоть до переезда на родину.