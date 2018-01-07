Во всех православных храмах Азербайджана прошла литургия по случаю Рождества

2018-01-07 12:50 | www.apa.az | 6
Литургия по случаю Рождества Христова прошла в ночь на воскресенье и утром во всех шести православных храмах Азербайджана.
Как передает АПА, сотни верующих участвовали в праздничных богослужениях в православных церквях в Баку (их три), а также других городах страны - Гяндже, Сумгаите и Хачмазе.
Православных Азербайджана по случаю Рождества поздравил и президент республики Ильхам Алиев.
По данным епархии РПЦ, православная община Азербайджана насчитывает около 200 тыс. человек.