СМИ: Махмуда Ахмадинежада задержали за поддержку протестов в Иране

2018-01-07 13:58 | www.apa.az | 5

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад задержан за поддержку антиправительственных протестов, прошедших в стране.

Как передает АПА, с таким утверждением выступила в субботу газета Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на источники в Тегеране.

По версии издания, Ахмадинежад был задержан с санкции верховного руководителя и духовного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи во время визита в Шираз. Причиной, утверждает газета, стали заявления политика на антиправительственных протестах, которые в Тегеране рассматривают как призыв к "разжиганию беспорядков".

Как пишет Al-Quds Al-Arabi, экс-президент, выступая перед митингующими в Бушере на юге Ирана в минувший четверг, заявил, что "некоторые из действующих чиновников живут вдали от проблем людей и ничего не знают о реальной ситуации в обществе". Он также подчеркнул, что "люди недовольны этим правительством (во главе с президентом Хасаном Роухани)", обвинив его в монополии власти и ресурсами.

Официального комментария из Тегерана пока не было.