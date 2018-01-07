Иран полностью разблокировал доступ к Telegram

2018-01-07 14:13 | www.apa.az | 6

Власти Ирана полностью сняли блокировку с мессенджера Telegram, введенную на фоне антиправительственных протестов в городах Исламской Республики.

Как передает АПА, об этом сообщило в субботу агентство Fars.

По его информации, доступ к социальной сети Instagram и Telegram открыт для пользователей после снятия временных ограничений, введенных по решению Высшего совета по национальной безопасности Ирана 31 декабря.

Ранее министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахруми пригрозил полной блокировкой мессенджера, если не будут закрыты "каналы террористов".

Антиправительственные акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен.