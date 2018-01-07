Власти Ирана заявили, что большинство задержанных в ходе протестов отпущены под залог

2018-01-07 15:03 | www.apa.az | 6

Власти Ирана выпустили под залог большинство граждан, задержанных во время беспорядков в ряде городов страны.

Как сообщает АПА, об этом, как передает агентство Fars, заявил официальный представитель сил внутренней безопасности Исламской Республики Саид Монтазер аль-Махди.

"Большинство граждан, которые были вовлечены [бунтовщиками], освобождены под залог, - сказал он. - Те, кто [своими действиями] оскорбил Исламскую Республику, <...> зачинщики беспорядков находятся под стражей и предстанут перед судом". Аль-Махди подтвердил, что в результате недавних событий в стране погибли 20 человек, среди них сотрудник силовых структур. По всем делам будет проведено расследование, заверил представитель полиции.

Акции протеста, вызванные недовольством ростом цен, начались в Иране 28 декабря. За участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек. В минувшие дни в крупных городах страны прошли массовые проправительственные шествия, в которых приняли участие миллионы иранцев.