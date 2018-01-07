Российскую авиабазу в Сирии снова атаковали беспилотники - СМИ

2018-01-07 17:51 | www.apa.az | 7

Аэродром российской авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия атаковали беспилотники неизвестного происхождения, по некоторым данным - боевиков "Исламского государства".

Как передает АПА, новостное агентство Orient News сообщило о неопознанных дронах над российской авиабазой вечером 6 января.

По данным издания, на самодельные летательные аппараты среагировала система безопасности и запустила сирены. С базы совершен обстрел дронов, однако о его результатах агентство не сообщает.

Это уже вторая атака на российскую базу в Сирии за последнюю неделю. Российское минобороны подтвердило сообщения СМИ об обстреле авиабазы Хмеймим радикальными исламистами 31 декабря. Тогда в результате нападения погибли двое российских военнослужащих, сообщили в ведомстве. Как сообщал "Коммерсант", в результате нападения боевиков неназванной группировки на российской базе были уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда. По неофициальным данным, могли пострадать более 10 военнослужащих.