В Стокгольме скончался мужчина, пострадавший от взрыва - ОБНОВЛЕНО

2018-01-07 18:32 | www.apa.az | 6
Пострадавший от взрыва в Стокгольме 60-летний мужчина скончался.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в полиции.
Мужчину экстренно госпитализировали сразу после взрыва неустановленного предмета, который около 13:00 он поднял возле станции "Ворбю" в районе Худдинге.
Как сообщило ранее шведское информационное агентство ТТ со ссылкой на полицию, вместе с мужчиной на месте взрыва находилась его 45-летняя спутница.
"У женщины поранено лицо и ноги, она доставлена в больницу", — заявил в эфире шведского телевидения SVT представитель полиции Свен-Эрик Ульссон.
Полиция также сообщила, что начала предварительное следствие об убийстве и преступлении против общественной безопасности.
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15.56
Два человека пострадали в воскресенье в результате взрыва рядом со станцией метро в пригороде шведской столицы Ворбю.
Как передает АПА, об этом сообщает газета "Aftonbladet".
60-летний мужчина поднял лежащий на земле пакет, который сдетонировал у него в руках. Пострадала также его спутница. Оба они доставлены в больницу.
Полиция оцепила место происшествия. В районе работают взрывотехники. Стражи порядка пока не сообщают, что стало причиной взрыва.