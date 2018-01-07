В Стокгольме скончался мужчина, пострадавший от взрыва - ОБНОВЛЕНО

2018-01-07 18:32 | www.apa.az | 6

Пострадавший от взрыва в Стокгольме 60-летний мужчина скончался.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в полиции.

Мужчину экстренно госпитализировали сразу после взрыва неустановленного предмета, который около 13:00 он поднял возле станции "Ворбю" в районе Худдинге.

Как сообщило ранее шведское информационное агентство ТТ со ссылкой на полицию, вместе с мужчиной на месте взрыва находилась его 45-летняя спутница.

"У женщины поранено лицо и ноги, она доставлена в больницу", — заявил в эфире шведского телевидения SVT представитель полиции Свен-Эрик Ульссон.

Полиция также сообщила, что начала предварительное следствие об убийстве и преступлении против общественной безопасности.

***

15.56

Два человека пострадали в воскресенье в результате взрыва рядом со станцией метро в пригороде шведской столицы Ворбю.

Как передает АПА, об этом сообщает газета "Aftonbladet".

60-летний мужчина поднял лежащий на земле пакет, который сдетонировал у него в руках. Пострадала также его спутница. Оба они доставлены в больницу.

Полиция оцепила место происшествия. В районе работают взрывотехники. Стражи порядка пока не сообщают, что стало причиной взрыва.