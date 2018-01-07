В Йемене разбился самолет арабской коалиции

2018-01-07 20:29 | www.apa.az | 6

Самолет арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией потерпел крушение в подконтрольной повстанцам-хуситам провинции Саада на севере Йемена, два пилота остались живы.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

Как отметил телеканал со ссылкой на коалицию, самолет разбился из-за технической неисправности и пилотов удалось спасти. В свою очередь подконтрольное хуситам агентство Saba сообщило, что самолет был сбит силами ПВО повстанцев.