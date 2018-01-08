Азербайджанская делегация ознакомилась с опытом Израиля по городскому строительству

2018-01-08 00:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/- В Израиль прибыла официальная делегация из азербайджанского города Мингячевир во главе с главой исполнительной власти Ниязи Байрамовым. В состав делегации вошли также заместители Н.Байрамова - Али Ганиев и Хикмет Керимов, главный врач городской больницы Кёнуль Алекперов, а также официальный представитель ассоциации «АзИз» в Азербайджане Вахид Байрамов.

На четвёртый день своего пребывания в Израиле, по приглашению муниципалитета, гости посетили город Тират-Кармель, где их встретил в здании мэрии, глава города - Арье Таль, генеральный директор муниципалитета Шмуэль Катони, финансовый директор Герцель Регев и депутат городского совета Авиран Мишиев.

На встрече участвовал член совета директоров международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" - Шауль Симан-Тов, который так же является жителем Тират-Кармеля.

На встрече гостям рассказали об истории города и о перспективах его строительства. На различные вопросы, связанные с постройкой новых жилых и учебно-воспитательных зданий, работой муниципальных служб по уборке и озеленению города, они получили достаточно развёрнутые и подробные ответы.

Затем гости посетили синагогу евреев -выходцев с Кавказа "Бейт-Талхум", которая действует в городе уже более пятнадцати лет. Там их встретил раввин Йуда Якубов, который рассказал об истории строительства этой синагоги. Примечательно, что часть своего рассказа и ответы на некоторые вопросы гостей рав Йуда давал на азербайджанском языке, которым он владеет не хуже, чем русским, так как родился и вырос он в Азербайджане.