Кадыров: Европа и Россия должны «остановить безумство США»

2018-01-08 00:59 | www.oxu.az | 7

Вашингтону нужны горячие точки в России, чтобы «все полыхало в огне».

Как передает Oxu.Az, такое мнение выразил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, американские власти наносят удары по трем фронтам: поддержка оппозиции в Сирии, признание Иерусалима столицей Израиля и разжигание гражданской войны в Иране. Он также отметил, что США вели «разрушительную политику по отношению к Украине, Грузии, Ираку и Ливии».

«Власти Соединенных Штатов дискредитируют религии, государственный строй, миропорядок», — заявил Кадыров.

Глава Чечни напомнил, что президент России Владимир Путин всегда выступал против однополярного мира.

«Наши европейские партнеры должны понять, что Россия занимает позицию справедливости, сохранения жизни на Земле. Европа не должна трусить, а выступить единым фронтом против вероломства, иначе все больше стран будут ввергнуты в хаос, в том числе и европейские», — написал Кадыров.