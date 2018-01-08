Коридор «Север-Юг» - возможный трамплин для эстонского бизнеса на рынок Ирана, Ближнего Востока, Индии

2018-01-08 01:43 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Эстония может подключиться к международному транспортному маршруту «Север-Юг». Об этом сказал временный поверенный в делах Эстонии в Азербайджане Индрек Киверик, сообщают эстонские СМИ.

«Для Азербайджана Эстония - трамплин на рынок Скандинавии. С другой стороны Азербайджан – возможный трамплин для наших предпринимателей на рынок Ирана, Ближнего Востока, Индии. Нас радует тот факт, что Азербайджан налаживает как политическое, так и железнодорожное сообщение с Ираном. Eсли этот путь заработает, то нашим инвесторам и предпринимателям будет значительно легче выходить на названные рынки именно при помощи Азербайджана», - сказал временный поверенный.

Киверик отметил, что объем экспорта из Азербайджана в Эстонию растет и показатели экономического сотрудничества хорошие.