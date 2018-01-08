Число жертв урагана "Элеанор" во Франции достигло шести

2018-01-08 02:34 | www.trend.az | 6

Количество людей, погибших во Франции в эти дни из-за урагана "Элеанор", увеличилось до шести, еще два человека по-прежнему числятся пропавшими без вести, передает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse.

"Речь идет о мужчине, который пропал без вести на этой неделе. Жертва была обнаружена жандармами в 500 метрах от места исчезновения в водоеме рядом с сельским кемпингом", - сообщили в местной префектуре. Как уточняется, погибший пропал еще в четверг вечером в поселке Люсенэ-л'Эвек.

Таким образом, власти различных департаментов Франции уже подтвердили в общей сложности гибель шестерых человек с тех пор, как в ночь на 3 января на территорию страны обрушился ураган "Элеанор". Еще двое по-прежнему остаются пропавшими без вести - это 27-летняя сотрудница речной полиции, пропавшая в районе Парижа во время тренировки на Сене, и 70-летний мужчина из Германии, исчезнувший в водах реки Об в департаменте Верхняя Марна.