Сирийские войска приближаются к военному аэродрому Абу-Духур на юге Идлиба

2018-01-08 04:32 | www.trend.az | 6

Сирийская армия при поддержке отрядов народного ополчения выбила в воскресенье террористов из населенного пункта Санджар на юго-востоке провинции Идлиб (320 км от Дамаска), передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

Войска овладели важным стратегическим форпостом на пути к военному аэродрому Абу-Духур. По его информации, правительственные силы находятся сейчас примерно в 17 км от этой авиабазы, контроль над которой был утрачен в 2014 году.

Ожесточенные бои с бандами "Джебхат ан-Нусры" и воюющей на ее стороне экстремистской группировкой "Ахрар аш-Шам" продолжаются более месяца в северо-западном регионе Сирии. За этот период армия и ополченцы уничтожили свыше 600 боевиков в провинциях Хама и Идлиб. Им удалось освободить 87 селений и ферм, а также вернуть потерянные ранее позиции.

По свидетельству члена Комиссии по национальному примирению, депутата Народного Совета (парламента) Ахмеда Хасана Хиляля, сирийские войска вошли в ряд населенных пунктов без единого выстрела. "Жители приветствовали бойцов сирийской армии", - заявил он в интервью газете Al-Watan.