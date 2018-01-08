СМИ: главком ОВС НАТО в Европе и глава Генштаба ВС РФ встретятся в Баку

2018-01-08 05:32 | www.apa.az | 6

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти в январе, как ожидается, проведет встречу с начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на неназванных американских и европейских должностных лиц сообщил портал BuzzFeed.

Отмечается, что встреча состоится в Баку. «Это станет первой такой встречей с 2013 года, когда администрация экс-президента США Барака Обамы наложила запрет на личные контакты между главой ОВС НАТО и его российским коллегой», говорится в сообщении.