В США SpaceX запустила секретный правительственный спутник

2018-01-08 06:07 | www.trend.az | 6

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал с секретным спутником для правительства США, передает РИА Новости со ссылкой на компанию SpaceX.

Старт ракеты со сверхсекретной миссией Zuma был дан в 5:00 (GMT+4) в понедельник.

Запуск аппарата на низкую околоземную орбиту выполняется для правительства США. Информация о параметрах орбиты аппарата и его предназначении засекречена. Также неизвестно, какое ведомство, гражданское или военное, имеет отношение к миссии Zuma.