Премьер Венгрии назвал беженцев "мусульманскими захватчиками"

2018-01-08 06:31 | www.apa.az | 5

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал прибывающих в Европу беженцев "мусульманскими захватчиками" и заявил, что его страна не намерена в будущем принимать мигрантов.

Как передает АПА со ссылкой на РИ Новости, об этом В.Орбан заявил изданию Welt.

По мнению главы венгерского правительства, приток мусульманского населения приведет к появлению "параллельных сообществ" внутри государства.

"Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков", - заявил Орбан.

В конце прошлого года Еврокомиссия подала в суд ЕС иск против Венгрии, Польши и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы по релокации мигрантов.