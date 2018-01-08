Доллары и баррели: какой будет цена на нефть в 2018?

2018-01-08 08:00 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Ушедший 2017 год запомнился, в первую очередь, стабилизацией и ростом цен на нефть. Конец года отметился настоящим прорывом, рынок один за другим бил многомесячные рекорды, а нефть эталонной марки Brent вышла на отметки 65-68 долларов за баррель.

Главный вопрос сейчас: продолжится ли позитивная тенденция на рынке и что вообще будет с ценой на нефть в 2018 году?

Аналитики и агентства в своих прогнозах весьма осторожны. При этом они не сходятся во мнениях, вследствие чего цены в прогнозах варьируются в большом диапазоне – от 45 до 70 долларов. Это, впрочем, объясняется довольно просто. Слишком много неустойчивых переменных, влияющих на цены на нефть.

Основные драйверы роста

ОПЕК+. Главным буксиром нефтяных цен вверх, или по крайней мере для сохранения на стабильном уровне, в 2018 году, как и в 2017, станет соглашение ОПЕК+. Страны-члены картеля и производители, не входящие в организацию еще в ноябре 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки, в том числе на 35 тысяч баррелей в Азербайджане. Главной целью соглашения было устранение резкой пропасти между спросом и предложением, которая сложилась из-за наращивания мировой добычи и одновременно экономическим и промышленным спадом в странах-потребителях сырья. Именно эта разница в свое время и привела к шоковому падению цен на нефть.

Соглашение ОПЕК+ свою задачу-минимум выполнило. Цены медленно, но верно поползли вверх еще до его заключения, на новостях о намерениях ОПЕК. На рынок стало поступать меньше нефти, и баланс спрос/предложение продолжает выравниваться.

Ощутив эффективность соглашения, страны-участники еще дважды продлевали его (сначала до конца марта 2018, а затем до конца года). Поэтому есть все основания предполагать, что действие ОПЕК+ на рынок, как минимум, в текущем году сохранится.

Политическая нестабильность и природные факторы. Соглашение ОПЕК+, безусловно, стабилизировало рынок. Однако оно не давало тех скачков цен на нефть, которые мы наблюдали по совершенно иным причинам. В первую очередь, это нестабильность в ряде стран, которые являются крупными производителями. Наиболее чувствительное ускорение нефтяным ценам в 2017 году придавали Катарский дипломатический кризис, аресты принцев в Саудовской Аравии, конфликт в Иракском Курдистане, напряженности между Аравией и Ливаном, взрыв нефтепровода в Ливии, волнения в Иране, а также ураган Харви в США.

Невозможность предсказать подобные события в разы осложняет прогнозирование цен на нефть, и поэтому, станут ли эти факторы поддерживать рынок в 2018, покажет только время. Отметим лишь, что их непредсказуемость заставляет инвесторов толкать цены вверх.

Курс доллара. Этот фактор более второстепенный, но все-таки достаточно важный. Цены на нефть, как известно, повышаются при ослаблении доллара, так как он является основной расчетной валютой на сырьевых торгах.

2018 год курс доллара начал мощным падением. На первых торгах года он снижался до четырехмесячных минимумов к евро, который, в свою очередь, завершил 2017 год с лучшим результатом против доллара с 2003 года.

При этом Societe Generale прогнозирует, что к середине года евро укрепится до 1,25 доллара. Если подобные тенденции действительно будут продолжаться, то станут существенным подспорьем в росте цен на нефть.