В Беларуси тарифную ставку первого разряда планируется заменить базовой

2018-01-08 09:17 | www.trend.az | 7

Тарифную ставку первого разряда в Беларуси планируется заменить базовой. Об этом 7 января в интервью телеканалу ОНТ сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, сообщает БЕЛТА.



Министр рассказала, что в Беларуси планируется усовершенствовать систему оплаты труда в бюджетной сфере. В нынешнем виде она действует уже несколько десятков лет. Стоит задача пересмотреть ее в течение 2018 года. "Планируем перейти от тарифной ставки первого разряда к базовой ставке. При этом она будет равняться бюджету прожиточного минимума", - проинформировала Ирина Костевич.



Прежде всего это позволит упростить систему оплаты труда. "Мы максимально уходим от централизованной системы, переходим к смешанной. У руководителя будет больше возможностей в плане стимулирования оплатой труда", - пояснила министр.



Она добавила, что в 2018 году тарифная ставка первого разряда будет повышаться дважды. "В каком размере и с каким шагом, зависит от того, как сработает экономика", - отметила Ирина Костевич.

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