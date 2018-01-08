США присоединились к поиску пропавших после крушения судов у побережья КНР

2018-01-08 09:22 | www.trend.az | 6

Военно-морские силы США направили патрульный противолодочный самолет P-8 "Посейдон" на поиски 32 человек, пропавших после столкновения танкера и сухогруза у побережья КНР в субботу, сообщается на сайте ведомства, передает РИА Новости.

"Седьмого января США направили самолет P-8A, приписанный к группе "Боевые тигры" Восьмой патрульной эскадрильи, на помощь в международной поисково-спасательной операции в Восточно-Китайском море, которая проводится после столкновения двух коммерческих судов", — говорится в заявлении американских ВМС.

Как отмечает ведомство, американский самолет исследовал территорию в районе происшествия площадью 3,6 тысячи квадратных морских миль, но "матросов не обнаружил".