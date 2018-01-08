В агропроме Туркменистана произведено кадровое назначение

2018-01-08 09:25 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Trend/ - Заместителем председателя Государственного объединения пищевой промышленности Туркменистана назначен Гурбанмухаммет Атаев, говорится в обнародованном в понедельник постановлении президента страны.

Напомним, что в Туркменистане недавно была сформирована Государственная комиссия по обеспечению продовольственной безопасности.

Туркменистан удостоен специальной награды Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН за достижения в области обеспечения продовольственной безопасности. Наряду с зерноводством и хлопководством, в Туркменистане активно развиваются животноводство, птицеводство, овощеводство, садоводство, виноградарство, бахчеводство, пчеловодство и другие виды аграрного сектора.