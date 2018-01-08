В Узбекском СЭЗ наладят новое производство

2018-01-08 09:31 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В свободной экономической зоне «Бойсун-фарм» в Узбекистане будет налажено производство ценного сырья для фармацевтической промышленности - ланолиновой субстанции.

Об этом сообщают Узбекские СМИ, ссылаясь на руководство свободной экономической зоны «Бойсун-фарм».

Получаемое из овечьей шерсти это вещество производят лишь в немногих странах мира: в Байсунском районе достаточно сырья для производства качественной, дешевой ланолиновой субстанции.

Известно, что подкожные железы овец выделяют не только жиры, но и вещество ланолин. При помощи специальной технологии с промытой шерсти отделяется ланолин и вновь перерабатывается для устранения запаха.