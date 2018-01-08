ВС Армении нарушили режим прекращения огня 125 раз за сутки

2018-01-08 09:40 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 125 раз, сообщает в понедельник министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Айгеовит Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Мезем, Гызылгаджилы, Бала Джафарли Газахского района, в селах Алибейли, Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шихлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Абдинли, Гарагашлы, Ширванлы, Сарыджалы, Аджарлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.