В США прошла церемония вручения кинопремии "Золотой Глобус"

2018-01-08 09:50 | www.trend.az | 6

Лучшим драматическим фильмом 2017 года по версии "Золотого глобуса" стала картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха, передает РИА Новости.

В главной категории премии были также представлены "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Секретное досье" Стивена Спилберга и "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино.

Драма британского режиссера и сценариста "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" рассказывает о попытках матери в исполнении Фрэнсис Макдорманд добиться от полиции расследования гибели своей дочери. Картина была также удостоена "Золотого глобуса" за сценарий (Мартин Макдонах), лучшую женскую роль (Фрэнсис Макдорманд) и лучшую мужскую роль второго плана (Сэм Рокуэлл).

Ранее были объявлены лауреаты в остальных номинациях. Лучшим актером в драматическом фильме назван британец Гари Олдмен, "Золотой глобус" в категории "комедия/мюзикл" завоевала картина "Леди Бёрд", премию за лучшую женскую комедийную роль получила Сирша Ронан, за лучшую мужскую комедийную роль — Джеймс Франко.