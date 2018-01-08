Названа причина смога над Бишкеком

2018-01-08 09:53 | www.trend.az | 6

Над Бишкеком стоит слой загрязненного воздуха, мнение пользователей социальных сетей разделились, кто-то считает, что причиной этому является большое количество автотранспорта, другие же считают, что смог из-за работы ТЭЦ, сообщает Kabar.

Но, Национальный энергохолдинг опровергают как первое, так и второе предположение.

«Первое в зимний период маловероятно, а второе исключается, тем что, после модернизации, на ТЭЦ используются новые современные фильтры очистки дыма. И закреплено это положительным заключением государственной экологической экспертизы Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства», - приводится в сообщении.

Согласно их информации, основной причиной загрязнения воздуха является массовое сжигание угля в частном секторе.