Стартовал ремонт еще одного участка ж/д Баку-Беюк Кесик (ФОТО)

2018-01-08 10:01 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" приступило к очередному этапу работ в рамках капремонта железной дороги Баку-Беюк Кесик, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО, распространенном в понедельник.

Согласно информации, сегодня стартовал капремонт участка Шамкир-Алабашлы протяженностью 8,6 километра.

Капремонт осуществляет ООО "Специализированное железнодорожное предприятие № 11", входящее в состав ЗАО.

Ожидается, что ремонтные работы продлятся пять дней.